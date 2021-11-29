جنبلاط: همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق

البلاد تتخبط تحت وطاة الجوع واسعار الدواء وفواتير الاستشفاء وما من كلمة حول البطاقة التموينية وما من اشارة حول اصلاح الكهرباء وما من ذكر حول تشريع الcapital control،في ظل تنصل كامل حول مسؤولية انهيار الليرة .وبالمناسبة اين الدعم للجيش .همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق #لبنان pic.twitter.com/lnjxMETFBX
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 29, 2021
البلاد تتخبط تحت وطاة الجوع واسعار الدواء وفواتير الاستشفاء وما من كلمة حول البطاقة التموينية وما من اشارة حول اصلاح الكهرباء وما من ذكر حول تشريع الcapital control،في ظل تنصل كامل حول مسؤولية انهيار الليرة .وبالمناسبة اين الدعم للجيش .همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق #لبنان pic.twitter.com/lnjxMETFBX