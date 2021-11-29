جنبلاط: همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر وكتب: البلاد تتخبط تحت وطاة الجوع واسعار الدواء وفواتير الاستشفاء وما من كلمة حول البطاقة التموينية وما من اشارة حول اصلاح الكهرباء وما من ذكر حول تشريع الcapital control، في ظل تنصل كامل حول مسؤولية انهيار الليرة. وبالمناسبة اين الدعم للجيش؟ همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق.

البلاد تتخبط تحت وطاة الجوع واسعار الدواء وفواتير الاستشفاء وما من كلمة حول البطاقة التموينية وما من اشارة حول اصلاح الكهرباء وما من ذكر حول تشريع الcapital control،في ظل تنصل كامل حول مسؤولية انهيار الليرة .وبالمناسبة اين الدعم للجيش .همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق #لبنان pic.twitter.com/lnjxMETFBX — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 29, 2021