25
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
26
o
صيدا
24
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ميقاتي عند بري اليوم للبحث في الاتصالات والمخارج الحكومية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-11-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يزور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اليوم، للبحث في آخر الاتصالات الجارية بشأن الوضع الحكومي والمخارج الممكنة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء.
وبدا من اجواء رئيس الحكومة ليل أمس"ان الامور لا تزال تراوح مكانها، فيما الضغط الشعبي بدأ يتخذ منحى تصاعديا ، مما يقتضي من الجميع التكاتف لتفعيل عمل الحكومة واتخاذ القرارات التي تخفف وطأة الازمة عن اللبنانيين".
ويؤكد رئيس الحكومة" انه وفريق العمل الوزاري يتابعون العمل المكثف لانجاز الملفات الاساسية وتم قطع اشواط كبيرة في هذا الصدد ، لكن الحاجة باتت ضرورية لاتخاذ قرارات على مستوى الحكومة ككل ،ولتوجيه رسالة الى اصدقاء لبنان
خصوصاً في ضوء الدعم الخارجي الذي تتمتع به الحكومة".
ويستغرب رئيس الحكومة بشدة" كيف انّ الأفرقاء المعنيين في الداخل لا يستثمرون معه في هذا الدعم، لتمكين الحكومة من الإنجاز اصلاحياً على كل المستويات المأزومة ولإجراء الانتخابات، لتخرج بنتائج ترفد ورشة الإنقاذ بمزيد من الدعم والقوة".
ويشدد على" ان مجلس الوزراء يجب ان ينعقد قريباً بمعزل عن اي عراقيل او شروط، لانّ هناك قضايا مالية واقتصادية، فضلاً عن شؤون تتصل باستحقاق الانتخابات النيابية تستوجب انعقاد المجلس لإقرارها ووضعها قيد التنفيذ".
ويؤكد رئيس الحكومة" ان محاولات بعض الاطراف استغلال مأساة اللبنانيين من اجل الاستهداف السياسي لن تجدي نفعا وسيقول الكلام المناسب في التوقيت الذي يختاره هو، في ضوء المعطيات والتطورات".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
تحرّكات في بعض المناطق.. إليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
تحرّكات في بعض المناطق.. إليكم الطرقات المقطوعة
12:46 | 2021-11-28
28/11/2021 12:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد الطرقات المقطوعة؟
Lebanon 24
ما جديد الطرقات المقطوعة؟
03:00 | 2021-11-29
29/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي الابراج التي تتخذ قرارات مصيرية بشكل مفاجىء
Lebanon 24
هذه هي الابراج التي تتخذ قرارات مصيرية بشكل مفاجىء
08:25 | 2021-11-28
28/11/2021 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الزيت في لبنان بات خيالياً.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر الزيت في لبنان بات خيالياً.. كم بلغ؟
13:37 | 2021-11-28
28/11/2021 01:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة طيار لبناني بحادث سير مروع.. اليكم ما جرى (صورة)
Lebanon 24
وفاة طيار لبناني بحادث سير مروع.. اليكم ما جرى (صورة)
00:32 | 2021-11-29
29/11/2021 12:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:00 | 2021-11-29
"فوضى" الانتخابات النقابية.. تمهيد للاستحقاق "الموعود"؟!
07:00 | 2021-11-29
صورتان مؤلمتان من بيروت.. مشاهد تعكس معاناة رجلين مُسنّين!
05:52 | 2021-11-29
بعد إقفالها صباحا... كيف هو وضع الطرقات في بيروت؟
07:25 | 2021-11-29
ابي رميا زار وزير المالية وبحثا في مواضيع مالية
07:00 | 2021-11-29
في هذه المنطقة... نقليات مجانية لطلاب الجامعة اللبنانية
06:52 | 2021-11-29
لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية رحبّت بخطوة مجلس النواب في البرلمان الفدرالي الأسترالي
فيديو
إبنة فنان شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني! (فيديو)
Lebanon 24
إبنة فنان شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني! (فيديو)
11:00 | 2021-11-28
29/11/2021 14:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
08:00 | 2021-11-28
29/11/2021 14:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تتحدث للمرة الأولى عن أزمتها الصحية وتنهار.. فوجئت بمعدتي خارج جسدي (فيديو)
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تتحدث للمرة الأولى عن أزمتها الصحية وتنهار.. فوجئت بمعدتي خارج جسدي (فيديو)
07:15 | 2021-11-28
29/11/2021 14:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact