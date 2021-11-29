لبنان

باسيل يصحح علاقته بنائب متردد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-11-2021 | 01:15
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يحاول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تصحيح علاقته مع احد النواب الحزبيين الذي اوحى بأنه قد يمتنع عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة من خلال ابتعاده عن الصورة خلال الاسابيع الماضية، وعدم خوضه الانتخابات التمهيدية. 
وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل يجد انه بأمس الحاجة لهذا النائب وانه مستعد لتقديم كل التسهيلات له من اجل دفعه الى الترشح، على اعتبار ان ابتعاده عن اللائحة العونية سيشكل لها خسارة انتخابية جدية في الدائرة التي يترشح فيها
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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