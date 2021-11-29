لبنان

مرجع بارز: الثنائي الشيعي لن يتراجع ونصرالله "راح بعيد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-11-2021 | 01:45
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أبدى مرجع سياسي لبناني بارز " قلقه مما يعبر عنه ديبلوماسيون اجانب من مخاوف من  عدم إجراء الانتخابات النيابية ومن التصعيد المتبادل  الذي يزيد من  فرص عدم إجرائها".
وقال المرجع" إن الأمين العام لحزب الله  السيد نصر الله  الاخيرة، بتصويبه  على القضاء كمؤسسة،  متجاوزا  هجومه على القاضي طارق البيطار، "راح بعيد" ودحض كل الأجواء التفاؤلية حيال انعقاد جلسة  قريبة لمجلس الوزراء ، مما يهدد بمزيد من الشلل والتدهور".
واشار المرجع الى" أن احد اصدقائه من القياديين في الثنائي الشيعي" اكد له انه ما لم يحل ملف القاضي  البيطار  فلن تحل الازمة الحكومية، وسيستمر الوزراء الشيعية باعتكافهم إلى حين اقالة القاضي البيطار".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

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