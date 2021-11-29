لبنان

هل أوقف "حزب الله" دفع الدولار لمُقاتليه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-11-2021 | 02:15
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ضجّت في الآونة الأخيرة أخبارٌ أشارت إلى أنّ "حزب الله" أوقف دفع رواتب المقاتلين والمتفرغين لديه بالدولار الأميركي وتحوّله للدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق الموازية.
وفي هذا الإطار، علّقت مصادر "حزب الله" على هذا الأمر، فنفت لـ"لبنان24" كل الاخبار المتداولة، مؤكدة أن "الحزب مستمر بدفع الدولار لمقاتليه والمتفرغين لديه من دون أي استثناء"، وأضافت: "كل الرواتب تُدفع بالدولار الفريش ولا تغيير أبداً".
ومع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أن "بدل النقل الخاص بكل شخص في الحزب يُدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف، وهذا الأمر منفصل عن الرواتب تماماً".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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