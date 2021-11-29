ميّل يا غزيّل بس "بلا فنجان قهوة"

حتى فنجان القهوة الذي كان يهدّئ اللبناني وينسيه همومه، ولو للحظات خلال ارتشافه، أصبح صعب المنال، حيث بلغ سعر الـ١٨٠ غرامًا من القهوة ٤٠ ألف ليرة لبعض الأصناف وصولًا الى ٤٨ الف لأصناف أخرى.احد الظرفاء علق قائلا" حتى اغنية" ميل يا غزيل …نسقيك فنجان قهوة ونعملك تبولة"باتت غير صالحة ويجب تغيير كلماتها".