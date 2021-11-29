لبنان

اسماعيل سكرية: اللبناني يعيش فيلم رعب

Lebanon 24
29-11-2021 | 01:48
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 اعتبر رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح أن "ما يعيشه المواطن من قهر وذل وفقر وعوز وخوف من المجهول، هو فيلم رعب تتوزع أدواره بين الخارج المشرف والمخطط، والداخل المتلقي والمنفذ والملتحق من سياسيين ساديين، يأنسون ممارسة القمع الحياتي استشفاء ودواء وغذاء ودفئا وبأبسط متطلبات حياة كريمة ويطربون لصرخات شعبهم وأنينه".
 
وختم: "إنه زمن الردة والتزوير في كل شيء، زمن الالقاب الملمعة شكلا والفارغة مضمونا، زمن الهواة واللاأصالة، والفيلم ما زال في بدايته".
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