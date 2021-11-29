لبنان

نقيب الصيادلة في اول تصريح بعد الفوز.. هذا ما قاله

Lebanon 24
29-11-2021 | 01:45
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اهدى نقيب الصيادلة جو سلوم الفوز في انتخابات نقابة الصيادلة امس لكل صيدلي عاني في كل هذه الفترة ولكل مواطن كان لديه صعوبة في الحصول على الدواء.
سلوم وفي حديث لصوت لبنان 100.5 وصف المعركة بأنها "كانت كبيرة وديمقراطية بامتياز شارك فيها حوالى 4 آلاف صيدلي وانتصرت ارادة التغيير وانتصر كل الصيادلة لكرامتهم وحق كل مواطن لبناني
وسئل حول برنامج العمل فقال: " خريطة عملنا خارجية وداخلية لا ينفصلان عن بعضهما، سنعمل على تأمين الدواء الجيد للمواطن واستعادة حقوق وكرامة كل صيدلي وهذا امر يصب في مصلحة كل مواطن كما سنعمل على كل هذه المواضيع بالتساوي فهمنا تأمين الدواء وترشيد دعمه وسنعمل على خطة ليحصل كل مواطن على دوائه وللمحافظة على المكاتب العلمية في لبنان وتشجيع الصناعة المحلية".
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