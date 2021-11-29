لبنان

اجتماعٌ بين ميقاتي ووزير الدفاع في السراي الكبير

Lebanon 24
29-11-2021 | 02:12
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يجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في هذه الأثناء مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم في السراي الكبير.
 
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