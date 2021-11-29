التجمع الطبي الاجتماعي: للتحقيق في ما حدث في انتخابات أطباء الأسنان

دان رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي" البرفسور رائف رضا في بيان، "ما حدث في انتخابات نقابة أطباء الاسنان"، مطالبا القضاء بـ "فتح تحقيق سريع وشفاف وكشف الجناة الذين خربوا صناديق الاقتراع والجهات التي تقف وراءهم والتشهير بهم وانزال أشد العقوبات في حقهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر".وأعرب عن خشيته من أن تكون "هذه المظاهر مقدمة وبروفا لإلغاء الانتخابات النيابية وضربا للعملية الديمقراطية"، وطالب بـ "الاقتراع الالكتروني منعا لحصول هذه المشاكل".