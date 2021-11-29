محتجّون توجّهوا إلى "كهرباء حلبا"... وهذا ما جرى!

توجه محتجون صباحا الى مؤسسة كهرباء لبنان ومحطة التحويل الرئيسية في حلبا لإقفالهما احتجاجا على انقطاع الكهرباء عن المدينة لليوم الثالث على التوالي، إلا أنهم وجدوهما مقفلتين ولم يحضر أي موظف إلى عمله لعلمهم أن المحتجين سيحضرون لإقفالهما، فعادوا أدراجهم.وأكد المحتجون أنه "إذا لم تلب المطالب بإعطاء المدينة حصتها من الكهرباء كباقي البلدات اللبنانية فلن يسمحوا لموظفين مؤسسة الكهرباء ومحطة التحويل بفتح أبوابهما".