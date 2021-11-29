لبنان

بعد وصوله إلى الدوحة.. عون يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

Lebanon 24
29-11-2021 | 02:33
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وصل رئيس الجمهورية ميشال عون قرابة الساعة الـ9 صباح اليوم إلى مطار الدوحة الدولي في قطر، وذلك تلبية لدعوة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العرب لكرة القدم - فيفا 2021.
 
وقبل قليل، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" أنّ "الشيخ تميم بن حمد يستقبل الرئيس عون والوفد المرافق". 
 
ويضمّ الوفد الرسمي المرافق،  وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق بيار رفول والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وتنضم الى الوفد في الدوحة السفيرة في العاصمة القطرية السيدة فرح بري.
 
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