لبنان

بعد انتشار كورونا....الى "الاونلاين" در!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-11-2021 | 04:15
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تدلّ كلّ المؤشّرات إلى ارتفاع الإصابات  بفيروس كورونا في لبنان مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر. فالواقع الوبائيّ مقلق وارتفاع عدّاد الحالات الإيجابيّة يفرض التشديد في الإجراءات الوقائيّة بعد التساهل والتفلّت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق قرّرت عدة مدارس تعليق الدروس في صفوفها ، بسبب ظهور إصابات بالفيروس بين طلابها وطاقمها التدريسي، على أن تستأنف الدروس لاحقاً وذلك بعد التشاور في ما بينها من اجل الحفاظ على السلامة العامة.

في المقابل افادت مصادر خاصة ل "لبنان 24" أن بعض المدارس ستتجه بعد رأس السنة إلى تعليم الطلاب  "أونلاين"، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في صفوفها، بينما تنتظر مدارس أخرى قرار وزارة التربية في هذا الخصوص.

لبنان

خاص

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