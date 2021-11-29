"خبر سار للمستشفيات"...هذا ما اعلنه كركي!

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي البيان الآتي:"في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، قلة هي المؤسسات والإدارات العامة التي استطاعت أن تحافظ على التزاماتها تجاه الجهات المتعاملة معها، وفي مقدمتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أبدى مصداقية وجدية كبيرتين إزاء القطاع الصحي عموما، والاستشفائي خصوصا، من خلال السلفات المالية الشهرية التي يسددها للمستشفيات، الأمر الذي اعتبرته هذه الأخيرة ضرورة كي تضمن تأمين رواتب العاملين ودفع المستحقات المتوجبة عليها".وعليه، أصدر المدير العام للضمان قرارا بتاريخ 24/11/2021 حمل الرقم 709، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر تشرين الثاني 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء، وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها خلال الأيام القليلة المقبلة".أشاد كركي في هذه المناسبة بالجهود والمساعي التي يبذلها كل من وزير العمل مصطفى بيرم ووزير المالية الدكتور يوسف الخليل لتأمين نحو 300 مليار ل.ل على شكل دفعات نقدية وسندات خزينة، آملا في أن تصل هذه الأموال الى الصندوق قبل نهاية العام تمكينا له من الاستمرار في تأمين التقديمات للمضمونين، وبخاصة الصحية منها (الاستشفاء والدواء) والمحافظة على ما تبقى من أمان إجتماعي في البلد".