"في رياق"...دورة تدريبية لفرقة من جهاز مكافحة التهريب في الريجي

أقيم في ثكنة رياق - البقاع حفل تخريج عناصر من فرقة جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" خضعوا لدورة تدريبية في مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية التابعة للجيش بهدف تعزيز قدراتهم.حضر الحفل كل من رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي ورئيس جهاز مكافحة التهريب المهندس محمد ظاهر ورئيس مدرسة التدريب العقيد الركن محمد العفي الذي أشار الى أن "انضباط العناصر وجديتهم خلال فترة التدريب ساهما في إنجاح الدورة".أما سقلاوي فاعتبر في كلمته أن "الجيش هو صمام أمان الوطن وعلى الجميع أن يشعر بالمسؤولية الوطنية للحفاظ عليه"، شاكرا "لقيادة الجيش بشخص العماد جوزاف عون ولقيادة مدرسة التدريب في رياق ولضباطها ورتبائها وعناصرها، احتضانهم هذه الدورة". وأكد "أهمية القدرات العسكرية المكتسبة من هذه الدورة للقيام بالمهام المطلوبة في المداهمات". وشدد على أن "السرية والجدية التامة" أساسيتان في تنفيذ المهام"، مبرزا "المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق العناصر لجهة الحفاظ على سمعة المؤسسة والخزينة العامة ومواردهما".في الختام، وزعت الشهادات على عناصر الجهاز المتدربين.