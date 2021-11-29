لبنان

بشرى من البزري.. هذا ما قاله عن متحور أميكرون في لبنان

Lebanon 24
29-11-2021 | 03:36
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طمأن رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري الى ألا خوف حتى الان من وجود متحور كورونا الجديد في لبنان فمطار بيروت ليس وجهة مباشرة للرحلات من الدول التي ينتشر فيها أميكرون والبحث يجب أن يتركز على القيود الواجب اتخاذها تجاه الافراد الاتين الى بيروت.
وحدد البزري في حديث الى صوت كل لبنان إمكانية ضبط المتحور من خلال مراقبة انتشاره والعدوى وطرق وصوله إلى لبنان مشددا على الحاجة الى فحوص مخبرية أكثر دقة.
وإذ نبه البزري الى اننا قد نشهد ضغطاً على القطاع الاستشفائي على أبواب الأعياد والشتاء كشف عن بشرى سارة حول ارتفاع نسبة المناعة المجتمعية على عكس المرات السابقة.
 
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