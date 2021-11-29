لبنان

فاجعة تهزّ الدوير - النبطية.. سيارة تقتل إبنة الـ13 عاماً!

Lebanon 24
29-11-2021 | 03:46
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صدمت سيارة، الطالبة ف.ح (13 سنة) من الدوير، على طريق شوكين النبطية، أثناء توجهها إلى مدرستها صباح اليوم.
 
وقد سلم السائق نفسه إلى قوى الأمن الداخلي وتولت مفرزة سير النبطية التحقيق بالحادث.
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