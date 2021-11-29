فاجعة تهزّ الدوير - النبطية.. سيارة تقتل إبنة الـ13 عاماً!

صدمت سيارة، الطالبة ف.ح (13 سنة) من الدوير، على طريق شوكين النبطية، أثناء توجهها إلى مدرستها صباح اليوم.



وقد سلم السائق نفسه إلى قوى الأمن الداخلي وتولت مفرزة سير النبطية التحقيق بالحادث.