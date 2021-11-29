وقفة احتجاجية امام مدخل سرايا جونية اعتراضاً على تردي الاوضاع

نفذ حشدٌ من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مدخل سرايا جونية، وذلك اعتراضاً على تردي الأوضاع في البلاد.

ويأتي هذا التحرك وسط اجراءات لعناصر من سرية جونية في قوى الأمن الداخلي.