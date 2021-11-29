الكعكي: محاكمة الصحافيين أمام المطبوعات حصرا

استغرب نقيب الصحافة عوني الكعكي في بيان، "الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية والقاضي بسجن الزميل رضوان مرتضى، مؤكدا أن "ملاحقة الصحافيين هي حصرا من اختصاص محكمة المطبوعات".وقال : مع احترامنا للجهة المدعية، وخصوصا انها المؤسسة العسكرية التي نحترمها أشد الاحترام ونحرص على كرامتها باعتبارها من كرامة الوطن، فإننا في الوقت نفسه نشدد على ضرورة احترام القوانين وذلك باحالة اي صحافي واعلامي في الحالات المشكو منها امام محكمة المطبوعات".وختم: "في كل الاحوال، فإن أي حكم بسجن أي صحافي هو مرفوض ومدان، لانه يمس بحرية التعبير والرأي، ويضرب احدى اهم الركائز التي قام عليها لبنان".