لبنان

"الشعب متل قنينة البيبسي".. لبنانيّ يعبّر عن غضبه بطريقة طريفة (فيديو)

Lebanon 24
29-11-2021 | 04:21
A-
A+
Doc-P-891469-637737818702355949.jpg
Doc-P-891469-637737818702355949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم الألم الذي يعيشه الشعب اللبناني وسط الأزمات المتراكمة، إلا أن روح الفُكاهة لم تغبِ عن باله وخاطره، وهذا ما ظهر جلياً خلال التحركات الشعبية التي تشهدها مختلف المناطق، اليوم الإثنين.
فعلى طريق سليم سلام، كان لافتاً حمل أحد المواطنين للعلم اللبناني أثناء التحرك. وعندها، بادر أحد الإعلاميين لسؤاله عن السبب، فقال: "هذا العلم هو دمنا وهو حياتنا، بس الشعب طلع متل قنينة البيبسي  بفور بفور بيرجع بيهمد".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-11-29
07:00 | 2021-11-29
05:52 | 2021-11-29
07:25 | 2021-11-29
07:25 | 2021-11-29
07:00 | 2021-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website