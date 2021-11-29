"الشعب متل قنينة البيبسي".. لبنانيّ يعبّر عن غضبه بطريقة طريفة (فيديو)

رغم الألم الذي يعيشه الشعب اللبناني وسط الأزمات المتراكمة، إلا أن روح الفُكاهة لم تغبِ عن باله وخاطره، وهذا ما ظهر جلياً خلال التحركات الشعبية التي تشهدها مختلف المناطق، اليوم الإثنين.فعلى طريق سليم سلام، كان لافتاً حمل أحد المواطنين للعلم اللبناني أثناء التحرك. وعندها، بادر أحد الإعلاميين لسؤاله عن السبب، فقال: "هذا العلم هو دمنا وهو حياتنا، بس الشعب طلع متل قنينة البيبسي بفور بفور بيرجع بيهمد".