وقفة لمجموعة "نون" أمام قصر العدل: "الثورة القضائية بدأت"

نفذت مجموعة "نون"، اليوم الإثنين، وقفة أمام قصر العدل "تضامناً مع القضاء الشريف".وألقى أحد المشاركين في الوقفة كلمة وجه فيها الشكر إلى "القضاء الذي احتكم للقانون والضمير المهني"، مشيراً إلى أن "الأضواء ستبقى مسلطة على القاضي الذي يحكم بمهنية وضمير، وأيضاً على القاضي المُرتهن".وتوجّه التجمع إلى القضاة الذين تقدموا باستقالتهم قائلاً: "للقضاة الذين استقالوا نقول انتم تحكمون ضد المصارف من هنا فرضوا عليكم الاستقالة ونعلم ان ضميركم الحي هو الذي سيجعلكم تأخذون القرار الصائب ونعتبر ان الثورة القضائية بدأت".