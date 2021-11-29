المستقبل: القيادة لم تحسم أي أمر يتعلق بالترشيحات للانتخابات النيابية

صدر عن هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" البيان الآتي: "نسبت بعض المواقع الالكترونية في الأيام الماضية إلى مسؤولين في "تيار المستقبل" تصريحات عن الانتخابات النيابية المقبلة وحسم التيار لمسألة الترشيحات. يهم هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" نفي كل ما ينشر جملة وتفصيلا، والتأكيد أن قيادة التيار لم تحسم أي أمر يتعلق بالترشيحات للانتخابات النيابية، وأن كل ما ينشر يأتي في سياق من المواقف الخاصة والاجتهاد الذي لا أساس له من الصحة، لا من قريب ولا من بعيد".