انتخابات نقابة الصيادلة.. أبو شرف يوضح!

أوضح نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف في بيان ما حصل في انتخابات نقابة الصيادلة أمس في مبنى نقابة الأطباء.وقال: "كنا نبهنا إلى الخطر في أن تجرى الانتخابات في أماكن مغلقة وضيقة، لأنها ستساهم في انتشار فيروس كورونا، وخصوصا أن نسبة التلقيح في هذه الأوساط ما زالت قليلة".ودعا "الأشخاص الذين كانوا على الصناديق أو ساعدوا في هذه الانتخابات إلى الانتباه"، لافتا إلى "الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الصيادلة لناحية عدم التنظيم واختيار المكان".أضاف: "لكن ما حدث أعطانا درسا مهما، ألا تجرى انتخاباتنا إلا في الهواء الطلق وفي مكان واسع وبتنظيم دقيق، وفي دعوة الأطباء والموظفين إلى أخذ الجرعة الثالثة لمن تلقحوا مرتين والاسراع في التنبيه الجدي للأطباء الذين لم يتلقحوا، مع فرض مراعاة كل الشروط الصحية اللازمة، بدءا من وضع الكمامة وغسل اليدين أو تعقيمهما بمعقم يتم تأمينه على حساب النقابة مع التباعد وتنبيه المخالفين".وختم: "لقد لامونا لأننا أعطينا مبنى نقابتنا لإجراء انتخابات الصيادلة، وعليه يجب أن نعقم المبنى، ولن نخطىء مرة ثانية في إجراء حتى انتخاباتنا في هذا المبنى".