وزير العدل بحث مع سفير المكسيك لدى لبنان أطر التعاون القضائي بين البلدين

بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري مع سفير المكسيك لدى لبنان خوسيه إيغناسيو مادرازو أطر التعاون القضائي بين البلدين. بعد اللقاء صرّح السفير مادرازو بالآتي: أشكر الوزير الخوري لإستقبالي وقد هنأته بتوليه منصبه الجديد، وتناول البحث بيننا جملة مواضيع قانونية وقضائية تهّم لبنان والمكسيك."أما الوزير الخوري فأشار الى وجود مشاريع اتفاقيات ثنائية في المجال القضائي لا تزال قيد الدرس.