لبنان

ميقاتي زار عين التينة والتقى بري

Lebanon 24
29-11-2021 | 04:55
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عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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بري

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