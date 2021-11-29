بعد لقائه بري.. ميقاتي غادر عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح

غادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قصر الرئاسة الثانية في عين التينة بعدما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة 12 ظهر اليوم.

ولم يُدلِ ميقاتي أثناء مغادرته بأي تصريح أمام الصحافيين، في حين أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب استمرّ لنحو نصف ساعة، وقد جرى البحث خلاله في آخر الاتصالات الجارية بشأن الوضع الحكومي والمخارج الممكنة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء.