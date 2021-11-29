لبنان

الخوري عرض وسفير المكسيك لمواضيع قانونية وقضائية تهم البلدين

Lebanon 24
29-11-2021 | 05:26
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بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري مع سفير المكسيك لدى لبنان خوسيه إيغناسيو مادرازو، في أطر التعاون القضائي بين البلدين.

وبعد اللقاء، قال السفير مادرازو: "أشكر الوزير الخوري لإستقبالي وقد هنأته بتوليه منصبه الجديد، وتناول البحث بيننا جملة مواضيع قانونية وقضائية تهم لبنان والمكسيك".

 أما الوزير الخوري فأشار الى "وجود مشاريع اتفاقات ثنائية في المجال القضائي لا تزال قيد الدرس".
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