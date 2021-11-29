لبنان

قضية تمويل "حزب الله"... هذا ما قررته الكويت

Lebanon 24
29-11-2021 | 05:31
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أفادت صحيفة "الراي الكويتية" عن استمرار حجز 12 متهماً أسبوعين آخرين، في قضية تمويل "حزب الله" وغسل أموال.

المصدر: الراي الكويتية
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