لبنان

المواطنون يقتحمون سراي حلبا (صور)

Lebanon 24
29-11-2021 | 05:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من المواطنين بالدخول الى مبنى محافظة (السراي) عكار في حلبا.
 
 
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