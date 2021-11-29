ستة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس شورى الدولة

يؤدي ستة قضاة إداريين اليمين القانونية أمام مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس في مقر المجلس في قصر عدل بيروت- الطابق الخامس، وذلك عند الساعة ١١،٠٠ من قبل ظهر غدٍ الثلاثاء ٣٠ تشرين الثاني الجاري.