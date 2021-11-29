لبنان

ستة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس شورى الدولة

Lebanon 24
29-11-2021 | 05:44
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يؤدي ستة قضاة إداريين اليمين القانونية أمام مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس في مقر المجلس في قصر عدل بيروت- الطابق الخامس، وذلك عند الساعة ١١،٠٠ من قبل ظهر غدٍ الثلاثاء ٣٠ تشرين الثاني الجاري.
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قضاة

مجلس شورى الدولة

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