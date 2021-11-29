بعد إقفالها صباحا... كيف هو وضع الطرقات في بيروت؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن معظم الطرقات في بيروت فُتحت بعدما شهدت إقفالا منذ الصباح.

في المقابل، قام محتجون على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية، بقطع طريق المطار القديمة امام محطة الايتام بالاطارات المشتعلة.