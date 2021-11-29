لبنان

بعد إقفالها صباحا... كيف هو وضع الطرقات في بيروت؟

Lebanon 24
29-11-2021 | 05:52
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن معظم الطرقات في بيروت فُتحت بعدما شهدت إقفالا منذ الصباح.
 
في المقابل، قام محتجون على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية، بقطع طريق المطار القديمة امام محطة الايتام بالاطارات المشتعلة.
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طرقات

بيروت

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