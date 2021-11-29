تجار السوق القديم في نهر البارد ناشدوا المعنيين: لانهاء حال الفلتان الأمني

ناشد تجار السوق القديم في مخيم نهر البارد، في بيان "القوى الأمنية اللبنانية والفصائل والفلسطينية واللجنة الشعبية والحراكات الشعبية التدخل من أجل انهاء حالة الفلتان الأمني الذي يشهده السوق القديم نتيجة قيام بعض من أسموهم "مدمني المخدرات والزعران" بارعاب الناس، وافتعال مشاكل متتالية، مما أدى إلى خوف الناس من التسوق والمرور بالسوق القديم الذي يعتبر شريانا حيويا للتجار".

وكانت شهدت منطقة السوق القديم مشاكل عدة قام بها بعض المخلين بالحياة العامة، اضافة الى تجمعهم في وسط السوق وخلق حال من الرعب والخوف لدى الاهالي.

وقد عبر التجار عن خوفهم من كساد رزقهم نتيجة هذه الأوضاع، وناشدوا المعنيين "التدخل السريع لانهاء هذا الفلتان ليعود السوق القديم والذي يعتبر مركزا تجاريا مهما لاهل المخيم لسابق عهده".