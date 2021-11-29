لبنان

"ثوار 17 تشرين": لاستمرار التحركات السلمية حتى تحقيق مطالب الشعب

Lebanon 24
29-11-2021 | 06:02
A-
A+
Doc-P-891512-637737879995883386.JPG
Doc-P-891512-637737879995883386.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "ثوار 17 تشرين" في بيان أنه "رفضاً للأوضاع المعيشية التي حذروا منها منذ انطلاقتهم في العام 2019، حيث أدت السياسات الاقتصادية والهندسات المالية التي كانت ولا تزال المنظومة تنتهجها، ولم تفلح معهم كل السبل لاعادة مسار الوطن الى خطه السليم، فإن "تحركاتهم اليوم هي بداية غضب شعبي جماهيري للحؤول دون تفاقم الأزمة التي لم يعد المواطن يقدر عليها في كل سبله المتاحة، وهذا ما نادى به الثوار منذ انطلاقة الثورة من رفض لما تخطط له المنظومة التي تفرض نفسها على الشعب اللبناني".

وختم البيان: "نعدكم بإستمرارية التحركات السلمية حتى تحقيق مطالب الشعب".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-11-29
07:00 | 2021-11-29
05:52 | 2021-11-29
07:27 | 2021-11-29
07:25 | 2021-11-29
07:25 | 2021-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website