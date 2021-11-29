"ثوار 17 تشرين": لاستمرار التحركات السلمية حتى تحقيق مطالب الشعب

أعلن "ثوار 17 تشرين" في بيان أنه "رفضاً للأوضاع المعيشية التي حذروا منها منذ انطلاقتهم في العام 2019، حيث أدت السياسات الاقتصادية والهندسات المالية التي كانت ولا تزال المنظومة تنتهجها، ولم تفلح معهم كل السبل لاعادة مسار الوطن الى خطه السليم، فإن "تحركاتهم اليوم هي بداية غضب شعبي جماهيري للحؤول دون تفاقم الأزمة التي لم يعد المواطن يقدر عليها في كل سبله المتاحة، وهذا ما نادى به الثوار منذ انطلاقة الثورة من رفض لما تخطط له المنظومة التي تفرض نفسها على الشعب اللبناني".وختم البيان: "نعدكم بإستمرارية التحركات السلمية حتى تحقيق مطالب الشعب".