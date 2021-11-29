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لبنان
محكمة "جنايات البقاع" تُصدر أحكاماً بحق متهمين بالاتجار بالمخدّرات
Lebanon 24
29-11-2021
|
06:28
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أصدرت محكمة الجنايات في البقاع سلسلة أحكام بحق متهمين بالاتجار بالمخدرات قضت بالاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 50 مليون ليرة لبنانية والرسوم.
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