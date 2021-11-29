حميه عرض مع ابي رميا شؤوناً انمائية لقضاء جبيل

وابدى الوزير حميه تجاوباً حول ذلك وخصوصا ان معالجة هذا الطريق للحد من الحوادث المتكررة التي تحصل".

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه عضو تكتل" لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، وتم البحث في التطورات المحلية والشؤون الانمائية لقضاء جبيل والملفات التي تعنى بالسلامة العامة.واثر اللقاء، قال ابي رميا: "اجرينا جولة أفق عامة حول الاوضاع الراهنة والشؤون الانمائية لقضاء جبيل، والملفات التي تعنى بالسلامة العامة، منها تأمين حاجز وسطي لبعض مفاصل طريق منطقة حبوب جبيل، وانارة طريق جبيل- حبوب - عنايا- اهمج، واعتبر انه "من الضروري التنسيق بين وزارتي الاشغال العامة والنقل والطاقة لعقد اجتماع لتأمين مستلزمات السلامة العامة لهذا الطريق.