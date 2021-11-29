لبنان

لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية رحبّت بخطوة مجلس النواب في البرلمان الفدرالي الأسترالي

Lebanon 24
29-11-2021 | 06:52
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رحّبت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان بتبنّي مجلس النواب في البرلمان الفدرالي الأسترالي إقتراح دعوة الحكومة إلى الإعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن والأشوريين واليونان.
وتبنّى مجلس النواب في البرلمان الفيدرالي الأسترالي اليوم بالإجماع اقتراحاً يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن والآشوريين واليونان، وفقاً للجنة الوطنية الأرمنية في أستراليا (ANC-AU).
وقدّم النائب ترينت زيمرمان الاقتراح إلى البرلمان والذي كان له أيضًا أعضاء في الحكومة جون ألكسندر النائب وجوليان ليسير كمتحدثين وانضم إليهم أعضاء المعارضة جوش بيرنز النائب وستيف جورغاناس النائب وجويل فيتزجيبون الذين أيدوا الاقتراح.
"لقد تحدث مجلس النواب ودعا المجلس التشريعي الأكبر والأكثر تمثيلاً في البرلمان الأسترالي بالإجماع الحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية للأرمن والآشوريين واليونان"، قال رئيس اللجنو الوطنية الأرمنية في أستراليا وأضاف كايصاريان: "هذه النتيجة بالإجماع ترفض التدخل التركي في السياسة الخارجية الأسترالية وتدعو رئيس وزراء بلادنا وحكومته للوقوف إلى جانب الممثلين المنتخبين من قبل ناخبيهم ووصف الإبادة الجماعية بأنها إبادة جماعية".
 
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