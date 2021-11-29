في هذه المنطقة... نقليات مجانية لطلاب الجامعة اللبنانية

الأزمةالاقتصادية غير مسبوقة التي يمر بها لبنان تجعل قدرة المواطن على التحمل والاستمرار ضئيلة . فمع بداية العام الدراسي الجامعي في الجامعة اللبنانية تظهر مشكلة النقليات كعائق أساسي امام استمرار شريحة واسعة من الطلاب في استمكال دروسهم.وفي هذا الاطار علم "لبنان 24" ان مجموعة من الشباب في منطقة الضنية اطلقوا مبادرة تحت عنوان " النقليات مجانية الى الجامعة اللبنانية"، ومن خلالها استطاعوا تأمين التمويل للتكفل بنقل الف و300 طالب من الضنية الى مختلف كليات الجامعة اللبنانية في طرابلس بشكل مجاني خلال العام الدراسي الحالي.وعملية تسجيل الطلاب المستفدين تتم عبر تطبيق طوّر بشكل خاص لهذه المبادرة، يقوم عبره الطالب برفع الأوراق الثبوتية لتسجيله الجامعي ليتم قبوله بشكل تلقائي.وحسب القييمين على المبادرة، فإن السعي ما زال مستمرا لتوسيع رقعتها حتى يتمكن طلاب الشمال عموما لاسيما محافظة عكار من الاستفادة منها.