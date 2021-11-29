صورتان مؤلمتان من بيروت.. مشاهد تعكس معاناة رجلين مُسنّين!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصّور التي وثقت الاحتجاجات الشعبية في بيروت، اليوم الإثنين.

وجاءت تلك التحركات في إطار "يوم غضب" استنكاراً لما آلت إليه الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

ومن بين الصّور التي جرى التقاطها، كانت هناك صورةٌ معبرة جداً، إذ أظهرت رجلاً مُسناً يُمسك عُكازاً يقف إلى جانب نفايات مشتعلة في أحد الشوارع.

وتعكسُ هذه الصورة ألم المواطنين بمختلف أحوالهم خصوصاً الفقراء منهم الذين نزلوا إلى الشارع رغم حالتهم الصحية السيئة.

كذلك، انتشرت صورة أخرى لمواطنٍ آخر يمرّ بجانب مستوعبات النفايات جرى قطع طريقٍ بواسطتها.

وفي الصورة، فقد بدا الرجلُ المُسن وهو يحمل أكياس مواد غذائية إلى منزله، في حين أنه كان يتنقّل سيراً على الأقدام رغم الحمولة التي تُرهق كاهله.



