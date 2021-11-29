لبنان

أبي رميا زار وزير المالية وبحثا في مواضيع مالية

Lebanon 24
29-11-2021 | 07:25
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل النائب سيمون ابي رميا في مكتبه في الوزارة صباح اليوم.
 
واطلع ابي رميا من الخليل على اجواء "المفاوضات التي قام ويقوم بها الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي، والعمل الجاري لتوقيع مذكرة تفاهم قبل نهاية السنة من أجل البدء في تنفيذ بنود هذا التفاهم لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة". 
 
وتم النقاش، وفق بيان لمكتب ابي رميا، حول ملفات عديدة ومنها "اقرار قانون الكابيتال كونترول الموجود على جدول اعمال مجلس النواب، ومشروع قانون الموازنة العامة الذي تدرسه الحكومة حاليا وسعر صرف الدولار الذي يرتفع بشكل جنوني في الاسواق الموازية".
 
ووضع الوزير خليل النائب ابي رميا في اجواء الحوار القائم مع البنك الدولي من اجل تأمين الاموال المطلوبة للبطاقة التمويلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما تم البحث في ملفات لها علاقة بقضاء جبيل.

 
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