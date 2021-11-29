لبنان

درويش: لإستعادة اندفاعة الحكومة التي انطلقت مع تشكيلها

Lebanon 24
29-11-2021 | 07:27
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 غرد النائب علي درويش عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ضغط الازمات المعيشية والاجتماعية وما يعانيه المواطنون وانعكاسه على الشارع، يضع الأفرقاء السياسيون جميعا أمام مسؤولية اعادة عقد جلسات الحكومة وخفض السقوف والتنازل لمصلحة البلد والاستقرار العام والعمل مع جهود الرئيس ميقاتي المبذولة لإستعادة اندفاعة الحكومة التي انطلقت مع تشكيلها".  
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