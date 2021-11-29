لبنان

خبرٌ جديد عن زيادة بدل النقل.. ماذا جرى مؤخراً؟

Lebanon 24
29-11-2021 | 08:04
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أحال وزير المالية يوسف الخليل على الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع مرسوم يتعلّق بزيادة بدل النقل اليومي المؤقت للعاملين في القطاع العام وتحديده بمبلغ 64 ألف ليرة نظراً لارتفاع سعر المحروقات تمهيداً لإعطائه مجراه القانوني اللازم وفقاً للأصول.


 
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