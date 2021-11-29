خبرٌ جديد عن زيادة بدل النقل.. ماذا جرى مؤخراً؟

أحال وزير المالية يوسف الخليل على الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع مرسوم يتعلّق بزيادة بدل النقل اليومي المؤقت للعاملين في القطاع العام وتحديده بمبلغ 64 ألف ليرة نظراً لارتفاع سعر المحروقات تمهيداً لإعطائه مجراه القانوني اللازم وفقاً للأصول.