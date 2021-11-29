الاحتجاجات مستمرة... إلى اللبنانيين: هذه الطرقات المقطوعة

استمرت الاحتجاجات على الاوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. فعمد محتجون بعد ظهر اليوم على قطع الطرقات في بعض المناطق اللبنانية.

الطرقات المقطوعة:

في الشمال:

قطع الطريق العام عند مفترق بلدة كفرقاهل - ضهر العين

قطع طريق التبانة في طرابلس

قطع الطريق عند مفرق المنكوبين بالاطارات المشتعلة

البقاع

قطع أوتوستراد بعلبك - رياق بعد حاجز النقطة الرابعة للجيش



قطع طريق تعلبايا بالسواتر الترابية بالاتجاهين قطع الطريق عند مفرق المرج جنوبا

قطع الطرقات المؤدية الى مدينة النبطية تجمع عدد من المحتجين عند مفرق الحوش عند مدخل صور الشرقي - مقابل المستشفى اللبناني الايطالي، رفضا للاوضاع الاقتصادية وارتفاع الاسعار، ورفعوا الاعلام اللبنانية ووزعوا منشورات على المارة والسيارات تدعو للنزول الى الشارع. كما وضعوا مكبرات الصوت على جانب الطرقات لحث المواطنين على النزول للشارع إلا انهم لم يعمدوا الى قطع الطريق. قطع الطريق العام في بلدة العين - بعلبك بالاتجاهين أمام جمعية الدراسات والتدريب

كذلك، قطع محتجون الاوتوستراد الساحلي عند مفترق الجية باتجاه خلدة. (أُعيد فتح الطريق لاحقا)