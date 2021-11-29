لبنان

الازمة تصل الى "زوادة المدرسة" (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-11-2021 | 09:51
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مع تفاقم الأزمات الاقتصادية وصلت الحال إلى عدم  قدرة الاهالي على شراء الحلويات والسكاكر والعصائر لأطفالهم. من هنا بدأت بعض المدارس باطلاق الصرخة، طالبة من الأهالي ومنعا لشعور بعض الطلاب بالدونية، الاكتفاء بتزويد أولادهم "بالسندويشات" والمياه فقط.

وفي هذا الاطار انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بيانا لمدرسة "النهضة الرسمية للبنات" في طرابلس، خاطبت من خلاله المدرسة الاهالي قائلة:

"بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر على البلاد، والتي انعكست بطريقة مباشرة على التفاوت الإجتماعي بين الطلاب، نطلب من حضراتكم الشعور بالآخرين وخاصة الطالبات غير القادرات على إحضار الطعام بسبب الظروف الراهنة.

لذلك نتمنى منكم الإكتفاء بإرسال سندويش وكمية منماء فقط ، وعدم تزويد اولادكم بأي نوع من الحلويات والعصائر".
 
 

لبنان

خاص

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