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لبنان
أبو حيدر: سنُشدّد الرقابة على جودة المنتوجات الزراعية
Lebanon 24
29-11-2021
|
09:50
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استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في مطرانية سيدة النجاة، المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، يرافقه المديران العامان لوزارتي زراعة لويس لحود والصناعة داني جدعون، في حضور المهندس وسيم رياشي، وتم عرض لعمل وزراة الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتحديات التي تواجه اللبنانيين.
ابو حيدر
اثر اللقاء قال ابو حيدر: "لا نستطيع القيام بجولة في زحلة من دون اخذ بركة سيادة المطران درويش. ونقوم اليوم بجولة في المصانع والمؤسسات برفقة المديرين العامين لوزارتي الزراعة المهندس لويس لحود والصناعة داني جدعون، في وقت من المفترض ان نكون واقفين الى جانب الناس ونشعر بوجعهم خصوصا في هذا الوضع الصعب. وستكون لنا زيارات متتالية، وقد اخذنا بركة سيادة المطران وتوجيهاته خصوصا اننا على ابواب الأعياد المجيدة".
اضاف: "سنقوم بترتيبات مع سعادة مدير عام وزارة الزراعة لزيارة قريبة للأسواق وتشديد الرقابة على جودة المنتوجات الزراعية، وان نضع نصب اعيننا وجع الناس في هذه الفترة، على امل ان تحل البركة على الجميع مع قدوم عيد الميلاد المجيد وان نكون جميعا يدا واحدة متكاتفين مع بعضنا البعض. واشكر المطران درويش على انفتاحه وتوصياته وتوجيهاته، والشكر موصول ايضا لسعادة المهندس لويس لحود ونحن معه على تواصل يومي، والقطاعين الزراعي والصناعي هما جزء لا يتجزأ من منظومة الإقتصاد".
درويش
وشكر المطران درويش ابو حيدر على الزيارة "بمعية سعادة المدير العام لويس لحود ابن هذه الأبرشية، وهو بالفعل ممثل زحلة في كل القطاعات الموجودة اليوم في لبنان"، وقال: "عندما استمعت الى المدير العام ابو حيدر تأكدت انه ما زال هناك امل كبير بلبنان. عندما يكون لدينا اشخاص امثالهم يكون هناك رجاء كبير بلبنان، فهم يعملون من كل قلبهم لاراحة المواطن. وأرى بصيص نور لمستقبل افضل للمواطن، وان شاء الله ستثمر جهودكم قريبا".
واختتمت الزيارة بجولة في المطرانية والمكتبة الإلكترونية والمتحف البيزنطي، حيث دون ابو حيدر كلمة في سجل الشرف، جاء فيها: "هذا المتحف يجسد رسالة الحبر الأعظم بأن لبنان هو رسالة، وقول الإمام موسى الصدر بأن التعايش الإسلامي المسيحي ثروة يجب التمسك بها. حمى الله لبنان وشعبه من كل شر".
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