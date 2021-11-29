لبنان

إلى السائقين... ممنوع المرور داخل نفق بحمدون لمدة ساعتَين غدا

Lebanon 24
29-11-2021 | 10:27
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:


ستقوم بلدية بحمدون، بتنظيف مجاري صرف مياه الأمطار داخل مسلكي نفق بحمدون، اعتباراً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 من يوم غد الثلاثاء 30-11-2021. وسيتم منع المرور وتحويل السير إلى المسالك المحاذية للنفق، طيلة فترة الأشغال.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، منعًا للازدحام. 
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