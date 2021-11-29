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لبنان
جنبلاط مستذكرا فارغاس: بعد أسبوعين من مغادرته حاول الإسرائيليون غزو لبنان لضرب حزب الله
Lebanon 24
29-11-2021
|
10:55
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استذكر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في بيان، الكاتب البيروفي الشهير ماريو فارغاس يوسا الحائز على جائزة نوبل للآداب.
وقال جنبلاط: "أتيحت لي فرصة تاريخية لتناول العشاء مع ماريو فارغاس يوسا في عام 2006، حين كان في زيارة إلى لبنان، وقد دعوته إلى المختارة بحضور والدتي الراحلة مي جنبلاط، وزوجتي نورا، وكذلك بحضور الكاتب اللبناني المعروف عباس بيضون، وعيسى غريب رئيس تحرير جريدة لوريان لوجور الفرنسية اليومية، والصحافي المعروف مايكل يونغ".
أضاف: "وبعد أسبوعين من مغادرته، حاول الإسرائيليون غزو لبنان لضرب حزب الله لكنهم فشلوا. مجرد تذكير من أجل التاريخ".
وختم: "لا تفوتوا كتبه المميزة. انه كاتب عظيم".
وأرفق جنبلاط رسالته برابط لمقال في مجلة "نيويوركر" يتحدث عن الكاتب فارغاس.
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