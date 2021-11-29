لبنان

مخايل خرج من منزله ولم يَعُد لغاية تاريخه.. فهل شاهدتموه؟

Lebanon 24
29-11-2021 | 11:16
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

مخايل شاكر خزامي (من مواليد عام 1952، لبناني)
الّذي غادر بتاريخ 28-11-2021، منزله الكائن في بلدة أميون - الكورة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الحضور إلى مركز فصيلة أميون في وحدة الدّرك الإقليمي، أو الاتّصال على الرقم: 651273-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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