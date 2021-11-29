لبنان

جدول جديد للمحروقات غداً.. هل سيرتفع سعر البنزين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-11-2021 | 12:00
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قالت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إنه "من المقرّر أن يصدر يوم غدٍ الثلاثاء جدول أسعار جديد للمحروقات، وذلك مثلما درجت العادة مؤخراً". 
 

ورداً على سؤال عن إمكانية تأجيل إصدار هذا الجدول بسبب سفر وزير الطاقة وليد فياض إلى قطر، قالت المصادر: "الجدول  سيصدر عبر المديرة العامة للنفط أورور فغالي التي لديها وكالة عن وزير الطاقة بإصدار الجدول". 
 

وعن إمكانية تسجيل ارتفاع في سعر المحروقات، قالت المصادر: "بسبب ارتفاع سعر الدولار، فإن المتوقع بنسبة كبيرة أن نشهد ارتفاعاً في أسعار البنزين والمازوت والغاز"، وأضافت: "كما هو معلوم، فإن 90% من سعر البنزين يُحتسب على أساس دولار يحدد سعره مصرف لبنان في حين أن الـ10% الأخرى يتم احتسابها على أساس دولار السوق الموازية. وفي الجدول الأخير، احتسب الـ90% من سعر البنزين على أساس دولار 19500، وهذا الرقم قد يظل على حاله وقد يرتفع أو ينخفض، وهذا الأمر مرهون بقرار من مصرف لبنان". 
 

وتابع: "أما في ما خصّ الـ10% الأخرى، فقد تكون وفق سعر 24700 ليرة أو أكثر، ولذلك فإن الأسعار سترتفع على ألا يكون التقلب كبيراً". 

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خاص "لبنان 24"

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