لبنان

خبرٌ يكشف الحقيقة.. هل دخل متحوّر "أوميكرون" إلى لبنان؟

Lebanon 24
29-11-2021 | 12:01
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أكد المكتب الاعلامي لوزير الصحة فراس ابيض "عدم صحة الخبر الذي يزعم ظهور اول حالة من متحور أوميكرون في لبنان".

وشدد المكتب على أنه "لا اصابة بأوميكرون مثبتة مخبرياً حتى الآن في لبنان".

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