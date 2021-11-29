تحرك في النبطية احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية

قطع عدد من المحتجين، مساء اليوم، مدخل النبطية بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على التدهور الاقتصادي والغلاء المعيشي.

الجدير ذكره أنّ ما حصل اليوم هو أول تحرك احتجاجي يسجل اليوم في مدينة النبطية.